Fedrizzi | A Trento una giornata speciale

Una gara che verrà ricordata per tanto tempo quella dida tutto l’ambiente della Yuasa Battery. In primo luogo per aver preso punti in casa della squadra Campione D’Europa, fatto storico che diventa ancora più rilevante considerando il fatto che la Yuasa ha dovuto fare a meno del palleggiatore titolare Tsimafei Zhukouski alle prese con un problema muscolare, sostituito in maniera egregia dal totem Manuele Marchiani, uno che a Grottazzolina è ormai un’autentica istituzione. Punto pesante in classifica, zona a rischio ricacciata ancora a cinque lunghezze e un pieno di grande energia mentale per il proseguo della stagione. Il pieno delle emozioni però alo ha fatto uno che li è nato e cresciuto non solo pallavolisticamente ma anche fisicamente. Parliamo di Micheleche con l’Itas ha iniziato a giocare, è arrivato in prima squadra vincendo scudetto e Champions League e conquistato la chiamata azzurra.