Anteprima24.it - Ceppaloni, la consigliera comunale Barone: “Provinciale Fondo Valle Sabato, urgono interventi”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Meglio tardi che mai. Prendiamo atto che il presidente della Provincia Lombardi sia venuto a fare un sopralluogo sulla disastrata, speriamo che si intervenga quanto prima per evitare che la pericolosità della strada possa determinare ulteriori incidenti”. A dirlo è ladiEmanuelache giusto un mese fa aveva chiesto con una nota inviata a mezzo pec al presidente della Provincia e, per conoscenza, alla Prefettura e al Comune di, “di intervenire presto sulle provinciali 9 (), 7 (-San Giovanni) e 5 (San Giovanni-Tufara)”. Erano state allegate anche numerose foto delle strade che evidenziavano lo stato di criticità delle stesse. “Dopo l’invio della mia nota in un tratto della7 che conduce acentro un’autovettura è finita in un burrone dove il guard rail era fatiscente e installato non per l’intera curva, qualche giorno fa sempre sulla7 un’altra auto si è capovolta.