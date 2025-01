Ilrestodelcarlino.it - Caso Caffè della Rocca: area Blu prepara il ricorso al Consiglio di Stato

Imola, 22 gennaio 2025 – Ilaldisi farà; ormai non ci sono più dubbi. Ma prima, la vicenda del bando deldovrà passare dalla commissione Bilancio; anche se la notizia relativa all’ufficialità dell’appello potrebbe essere contestuale o magari precedente alla seduta in Municipio. A una ventina di giorni dalla pubblicazionesentenza del Tar, che ha dato ragione all’ex gestore Lorenzo Sabbioni (uscito sconfitto dal bando che a inizio 2024 ha assegnato il locale a Emanuele Brusaferri), le sorti del locale a due passi dal monumento simbolocittà entrano di nuovo in una fase calda. Il tutto mentreBlu, società in house del Municipio che ha curato il bando annullato dai giudici amministrativi, ha deciso per il futuro di dotarsi di un legale esterno “al fine di supportare in via temporanea” gli uffici nella “predisposizionedocumentazione di gara e degli affidamenti diretti”.