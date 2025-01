Beckett | la spiegazione del finale del film con John David Washington

Leggi su Cinefilos.it

: ladeldelconUna vicenda kafkiana è quel tipo situazione paradossale e in genere angosciante, che viene accettata come status quo, implicando l’impossibilità di qualunque reazione tanto sul piano pratico quanto su quello psicologico. Tale meccanismo si ritrova alla base di tanti, che giocano proprio con l’apparente illogicità di alcune vicende da cui sembra non poterci essere via di fuga. Unche recentemente ha proposto a partire da tali basi un racconto thriller con elementi di da spy movie è, diretto nel 2021 dall’italiano Ferdinando Cito Filomarino, qui al suo secondo lungometraggio nonché il primo girato in lingua inglese.Partendo da una propria idea originale, il regista ha infatti sviluppato una storia che, svolgendosi in mezzo a degli sconvolgimenti politici in Grecia, dà vita ad una forsennata caccia all’uomo durante la quale continuano ad emergere realtà impensabili.