Biccy.it - Antonella Clerici e Gerry Scotti co-conduttori della prima puntata del Festival di Sanremo

Leggi su Biccy.it

Ci sarà anchealdidi Carlo Conti. L’annuncio lo hanno dato a sorpresa oggi a È Sempre Mezzogiorno approfittando di un collegamento in diretta col conduttore toscano. “Ti ho chiamato perché non ho capito quanto deve stare nel forno il ciaccino senese? Scherzo! Ti ho chiamato chiamato perché voglio dare l’annuncio di chi sarà con me laserata. Ho dato tutte le notizie al Tg1, questa ho detto: va beh, voglio darla adnel suo programma“. Ed è qua che è scattata la sorpresa (per i telespettatori). “Ho detto più volte che ilè una co-conduzione corale, tanti colori, tanti amici. Ho già annunciato che durante laserata sarebbero stati con me due meravigliosi amici e tutti avevano pensato Pieraccioni e Panariello. E invece questi due amici sono:!“.