Ilfoglio.it - Von der leyen risponde a Trump: "Il sostegno Ue all'Ucraina continuerà"

"Abbiamo sostenuto l'fino ad ora con quasi 130 miliardi di euro e continueremo a sostenerla senza alcun dubbio. Qualunque cosa accada, per noi è importante che l'resti un Paese indipendente e decida del proprio territorio. La sosterremo per tutto il tempo necessario". E' sembrato essere indirizzato al nuovo presidente degli Stati Uniti Donaldl'intervento della presidente della Commissione europea Ursula von deral World Economic Forum di Davos. Un discorso in cui il capo di governo dell'Ue ha passato in rassegna molte delle tematiche al centro della sua azione, nel day after dell'insediamento dialla Casa Bianca. Anche per questo non è affatto passato inosservato il passaggio in cui von derparla dell'accordo sul clima sottoscritto a Parigi. "Continua a essere la migliore speranza di tutta l'umanità.