Puntomagazine.it - Umberto Nobile e l’agghiacciante conquista del Polo Nord

Leggi su Puntomagazine.it

Tra decolli e schianto, il racconto dei viaggi del generale italiano, a 140 anni dalla sua nascitaViaggiare è una naturale propensione dell’essere umano. Tutte le epoche hanno testimonianza degli spostamenti che l’uomo ha effettuato per allargare il perimetro della realtà quotidiana e andare alla scoperta dell’ignoto, oltre i suoi consueti confini. Se oggi è possibile viaggiare ovunque e raggiungere, più o meno agevolmente, qualsiasi luogo del mondo, lo si deve proprio a questa vocazione primordiale che si è concretizzata nei grandi viaggi di scoperta, succedutisi nei secoli. Se i nomi di Marco, Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci, Vasco Da Gama, Ferdinando Magellano, James Cook sono più o meno noti a tutti, per aver scoperto nuovi continenti, disegnato rotte, mappato e raccontato territori che diventavano, via via, parte del mondo conosciuto, non tutti conoscono o ricordano l’impresa del Generale