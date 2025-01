Ilfattoquotidiano.it - Stop a Green Deal ed elettrico: Trump inguaia l’industria europea dell’auto. Ma non Musk

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“I cittadini americani potranno finalmente comprare l’auto che vogliono”. Con poche e chiare parole il neo-insediato presidente degli Stati Uniti Donaldtaglia le gambe all’auto elettrica, da tempo nel mirino del tycoon, che aggiunge: “Revocherò il mandato sulle elettriche”, eredità delle politiche del (già dimenticato) Joe Biden. In buona sostanza, per il neo inquilino della Casa Bianca, il“è finito” e la transizione energetica è rimandata a data da destinarsi.Così, mentre sancisce l’uscita degli Usa dall’Accordo di Parigi sul clima – “Risparmieremo tre miliardi di dollari”, ha detto il suo consigliere porgendogli l’ordine esecutivo da firmare –,detta le linee guida ai car makers americani (e non solo): per The Donald la netta frenata sull’elettrone “permetterà di salvaguardaremobile e i suoi grandi lavoratori”, da tempo alle prese coi costi industriali e umani di una transizione quantomeno mal programmata.