"Sei una scimmia": calciatore 18enne esce dal campo in lacrime, ma gli avversari negano la frase razzista. E riceve insulti anche sul web

Un altro episodio di razzismo denunciato sui campi da calcio italiani. Nella partita tra Real Padova e San Giorgio in Bosco, valida per il campionato provinciale Juniores alcittadino Vlacovich, un terzino dei padroni di casa appenaha chiesto al suo allenatore di essere sostituito, in, verso la metà del secondo tempo. Il motivo? Il giovane non ce la faceva più a ignorare glirazzisti che provenivano dalla panchinaa e che lo definivano come “” solo per il colore della sua pelle.Lascia perplessi il fatto che il match sia terminato senza che l’arbitro sentisse alcun tipo d’insulto. Ma non è finita qui. Verso sera, sul sito web Tutto.it (utilizzato per caricare risultati e commenti delle partite) un sostenitore del San Giorgio in Bosco ha scritto: “Al Real Padova giocano più scimmie che persone, insembrava di stare in una giungla“.