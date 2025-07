Mancanza cronica di cestini per i rifiuti nel quadrilatero tra piazza XIII Vittime via Crispi e via Amari

Scrivo in qualitĂ di residente della zona compresa tra piazza XIII Vittime, via Crispi, via Roma e via Emerico Amari, per segnalare - ancora una volta - una situazione di grave e persistente incuria urbana. In tutto il quadrilatero sopra indicato non è presente nemmeno un cestino per i rifiuti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: quadrilatero - piazza - xiii - vittime

Giovani in azione per la città : il quadrilatero di piazza Falcone e Borsellino rinasce grazie a Renovation Crew - Un esempio concreto di cittadinanza attiva e amore per il territorio arriva dal cuore del polo scolastico di via Nievo, dove è in corso un intervento di riqualificazione urbana promosso da Renovation Crew, l’associazione di promozione sociale nata all’interno del Liceo cittadino.

Dal 18 al 23 marzo, in Piazza Coperta, Biblioteca Salaborsa ospita un’installazione curata da Andrea Bernardi per riflettere sulle storie di cui ognuna delle vittime bolognesi del COVID è portatrice. Per tutto il periodo dell’evento e durante l’orario di apertura Vai su Facebook

Da Villa Inferno alla piazza di spaccio: chiuso il quadrilatero della cocaina; Commercio itinerante, nuovi divieti alle bancarelle.