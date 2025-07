Due artisti eclettici un solo brano | NIMA e FILOQ insieme in Oceans Erased

Oceans erased, disponibile dall’11 luglio per ADA Music, è il nuovo singolo in collaborazione tra NIMA, giovane producer, compositrice e songwriter siciliana, e FILOQ, producer, dj ed esploratore sonoro genovese. Due artisti eclettici che intrecciano elementi di diverse culture e sonorità come fili di un racconto, dove l’unica regola è la sperimentazione. Un sound tra clubbing, world music e spiritualità sonora. Dall’11 luglio 2025 è disponibile Oceans Erased, il nuovo singolo nato dalla collaborazione tra due dei nomi più interessanti della scena sperimentale italiana: NIMA e FILOQ. Pubblicato per ADA Music Italy, il brano rappresenta un viaggio musicale che attraversa mari, deserti e memorie ancestrali, fondendo ritmi contemporanei con tradizioni arcaiche. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

