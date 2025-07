Mistero Air India dalla depressione all’ultimo dialogo prima del disastro | i sospetti sul pilota

(Adnkronos) – Soffriva probabilmente di depressione il pilota indiano Sumeet Sabharwal, 56 anni, comandante del Boeing 787 Dreamliner di Air India diretto a Londra che è precipitato lo scorso 12 giugno ad Ahmedabad, poco dopo il decollo, uccidendo 260 persone tra cui 241 a bordo mentre un solo passeggero è sopravvissuto. Sabharwal, che al momento . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Air India, ipotesi depressione per pilota aereo precipitato - Gli investigatori sull'incidente aereo del volo Air India, precipitato l'11 giugno poco dopo il decollo a Ahmedabad e nel quale sono morte 290 persone, stanno esaminando le cartelle cliniche del pilota, per cui si ipotizza che soffrisse di depressione e problemi di salute mentale.

Air India, il panico del pilota prima dello schianto: «Perché hai spento i motori?». Le bugie del collega e l'ombra della depressione dopo il lutto - Nel Boeing 787 di Air India funzionava tutto perfettamente prima del decollo. L'inferno inizia tre secondi dopo il momento in cui le ruote si staccano dalla pista di decollo dell' aeroporto di Ahmedabad, in India: la leva del motore sinistro passa da modalità «run» a «cutoff», in poche parole si spegne.

