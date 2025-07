Alberto Trentini detenuto in Venezuela | sit-in a Roma

Alberto Trentini, cooperante italiano, è stato arrestato in Venezuela il 15 novembre 2024. Durante un sit-in al tribunale di Roma la madre Armanda Trentini ha denunciato l’inerzia del governo sulla detenzione del figlio e ha chiesto un’azione diplomatica urgente. Al suo fianco la segretaria del PD Elly Schlein, che ha ribadito la necessitĂ di azioni concrete. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Alberto Trentini detenuto in Venezuela: sit-in a Roma

Le prime parole alla famiglia di Alberto Trentini, in carcere in Venezuela: «Prendo le medicine, mangio e spero presto di tornare a casa» - Il cooperante veneziano ha avuto un breve colloquio telefonico con la madre dal carcere dopo 181 giorni di silenzio.

Alberto Trentini, la diplomazia silenziosa dĂ risultati: prima telefonata a casa dopo sei mesi di detenzione in Venezuela - Alberto Trentini, il cooperante italiano arrestato in Venezuela il 15 novembre scorso, ha sentito dal carcere nelle scorse ore i suoi familiari in una breve telefonata, la prima da quando si erano perse le sue tracce.

Alberto Trentini, il cooperante arrestato in Venezuela sente la famiglia dopo 181 giorni di silenzio: «Spero di tornare presto in Italia» - Dopo 181 giorni di silenzio, è arrivata la prima, attesissima telefonata di Alberto Trentini. A darne notizia, in esclusiva, è la Repubblica.

Sono ormai sette i mesi di prigionia di Alberto Trentini, il cooperante veneziano 45enne arrestato il 15 novembre 2024 in Venezuela e trattenuto senza accuse nel carcere El Rodeo I, vicino alla capitale Caracas. Ilfattoquotidiano.it ha raccolto l’appello lanciato Vai su Facebook

