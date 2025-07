Vlahovic Juve in casa bianconera è scoppiato il caso | la risoluzione adesso non è uno scenario plausibile svelato il motivo

e cosa può succedere. Il futuro di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, resta uno dei temi centrali dell’estate della Juventus, ma dal fronte bianconero arrivano novità di rilievo: secondo Tuttosport, l’ipotesi di una risoluzione consensuale del contratto  – in scadenza nel 2026 – non è percorribile. Il motivo? Liberare Vlahovic con un accordo comporterebbe alla società gli stessi costi di una sua conferma in rosa fino alla naturale scadenza contrattuale. L’attuale stipendio del giocatore costituisce un ingente impegno economico, e al momento la Juventus non può permettersi di rinunciare a costi senza ricavi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, in casa bianconera è scoppiato il caso: la risoluzione adesso non è uno scenario plausibile, svelato il motivo

Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante serbo a due giorni dal big match. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sul serbo. Tutti gli ultimissimi aggiornamenti.

Infortunio Vlahovic: buone notizie per Tudor verso Bologna Juve. Le condizioni del serbo fan ‘sorridere’ il tecnico, ecco cosa è accaduto al JTC - di Marco Baridon Infortunio Vlahovic: arrivano buone notizie per Tudor in vista di Bologna Juve. Le condizioni dell’attaccante, ecco cosa è successo al JTC.

La Juve saluta Vlahovic: 45 milioni, arriva il nuovo bomber - Certe storie nel calcio finiscono senza bisogno di proclami, con una progressiva disillusione che lentamente prepara il terreno al congedo.

Vlahovic al Milan, il piano di Tare per sfilarlo alla Juve e rinforzare l'attacco di Allegri - Tare ha un piano per sfilare Dusan Vlahovic alla Juve e portarlo al Milan: la situazione è piuttosto intricata e non sarà semplice arrivare ad un lieto ...

Kolo Muani Juventus, Comolli insiste: nei prossimi giorni nuovo contatto con il Paris Saint-Germain. Due strategie in casa bianconera - Due strategie in casa bianconera in questa fase La Juventus torna al tavolo con il Paris Saint-