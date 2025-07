New York colpita da piogge torrenziali la metro finisce sott’acqua | le immagini

Le forti piogge che stanno colpendo il nord-est degli Stati Uniti stanno provocando enormi disagi, soprattutto nelle aree urbane, dove ci sono stati allagamenti nelle metropolitane e nelle strade principali. Infatti, nelle ultime ore, stanno facendo il giro del mondo le immagini della stazione della metropolitana di New York City sommersa dall’acqua. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - New York colpita da piogge torrenziali, la metro finisce sott’acqua: le immagini

