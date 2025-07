Salernitana ricorso inammissibile | Il TAR del Lazio boccia le richieste granata

Tempo di lettura: < 1 minuto di Gigi Caliulo Ricorso inammissibile: è il verdetto della sezione prima tre del TAR del Lazio che questa mattina ha pubblicato la sentenza attraverso la quale è entrata nel merito delle richieste avanzate dal club gtanata. Attraverso il ricorso dinanzi alla giustizia amministrativa la Salernitana aveva chiesto l’annullamento del comunicato ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025, con cui la Lega aveva sospeso a data da destinarsi le gare di playout tra Salernitana e Frosinone. Secondo il TAR – che ha ritenuto fondata la violazione della “pregiudiziale sportiva” da parte del club granata – il ricorso presentato dalla Salernitana è inammissibile ed ha pertanto accolto l’eccezione sollevata da FIGC, Lega Serie B, Frosinone e Sampdoria, secondo cui la Salernitana non avrebbe rispettato il necessario esaurimento dei gradi della giustizia sportiva prima di procedere al ricorso amministrativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salernitana, ricorso inammissibile: Il TAR del Lazio “boccia” le richieste granata

In questa notizia si parla di: ricorso - salernitana - inammissibile - lazio

