Accerchiati e rapinati da un gruppo di sei maranza armati di una pistola e tirapugni | incubo a Milano

Milano, 15 luglio 2025 – Rapinati da un gruppo di sei "maranza" armati di una pistola (che poi si è scoperto essere una scacciacani) e di un tirapugni. Vittime, due ragazzi italiani di 19 e 20 anni che ieri poco prima delle 20 sono stati accerchiati dalla banda di giovani egiziani all'uscita di una struttura alberghiera in via Varesina, in zona Certosa: prima li hanno bloccati, poi uno di loro li ha minacciati con la pistola mentre gli altri li strattonavano violentemente insultandoli. Al 20enne è stata strappata la catenina d'oro che aveva al collo e i soldi che aveva addosso. All'altro il cappellino da 300 euro che indossava, di un brand di lusso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

