Pazienti affetti dal Parkinson | il tango argentino terapia per il ricondizionamento motorio

La malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa che comporta un deterioramento delle funzioni motorie e della qualitĂ della vita con presenza di sintomi motori e non motori. La ricerca ha evidenziato che l’esercizio fisico può contribuire significativamente a contrastare i sintomi della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Sanità lombarda, nuove linee guida per i pazienti colpiti dal Parkinson - IL SÌ DELL’AULA. Prevista una serie di iniziative per migliorare i percorsi di diagnosi e di cura nonché di presa in carico.

Parkinson, a Foggia parte la sperimentazione sulla Tangoterapia: il tango come cura del movimento; 'Tango della vita': una storia d'amore, Parkinson e tango-terapia; Parkinson, “ballare il tango migliora l’equilibrio e facilita i movimenti”.

Parkinson, a Foggia uno studio sperimentale su tangoterapia e ricondizionamento motorio - Il progetto foggiano punta proprio a confrontare due approcci: il ricondizionamento motorio classico, svolto in palestra sotto la guida di un kinesiologo, e la tangoterapia Riabilitango, un metodo ... Secondo giornaledipuglia.com

La danza aiuta davvero i pazienti affetti da morbo di Parkinson, lo ... - Non è il primo studio in questa direzione: uno studio del 2020, per esempio, aveva dimostrato che la pratica del tango argentino nei pazienti affetti da Parkinson può migliorarne postura e andatura. Lo riporta greenme.it