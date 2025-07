"Sono sconcertato dalla passivitĂ e dalla paviditĂ delle autoritĂ sia europee sia italiane. Alcuni insistono ancora che vada trovata assolutamente una soluzione negoziale. Qui secondo me mostra la corda la politica per quello che è diventata oggi: c'è un misto di considerazioni forse relative a quelli che sono gli interessi ritenuti per il paese, ma ci sono moltissime altre considerazioni che non fanno parte dell'interesse generale per i Paesi i cui capi decidono così. Ad esempio: per avere una vicinanza al mio partito politico e una protezione in alto loco è bene che io abbia sempre rapporti buoni con Trump o a me capo di Governo o di Stato fa piacere che ogni tanto Trump accetti di fare una partita a golf con me, quindi devo tenere buoni rapporti con lui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dazi: Monti, Ue passiva e pavida, atteggiamento ributtante