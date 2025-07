New York in tilt alluvioni e tempeste bloccano le strade e allagano la metro

Pioggia talmente fitta da non vedere a un passo, tombini saltati e strade che sembrano fiumi. E’ l’attuale skyline di New York dove nelle ultime ore si sono abbattuti terribili acquazzoni che hanno causato non pochi disagi ai cittadini che stanno affrontando la giornata in estreme condizioni meteorologiche. Le forti piogge hanno provocato allagamenti durante . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - New York in tilt, alluvioni e tempeste bloccano le strade e allagano la metro

