Disastro di via Nizza | oggi l' addio a Jacopo Peretti a Torino il 33enne vittima dell' esplosione

Sono in corso in questo momento in via Nizza 355, presso la parrocchia Assunzione Maria Vergine, i funerali di Jacopo Peretti, il giovane 33enne che ha perso la vita nell'esplosione di via Nizza 389 dello scorso 30 giugno. La doppia funzione, a Torino e Mazz√®, per dire addio a Jacopo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Esplosione a Torino in via Nizza, morto Jacopo Peretti: trovato sotto le macerie, aveva 35 anni - Jacopo Peretti, il 35enne che risultava disperso dopo l'esplosione in via Nizza a Torino, è stato trovato morto sotto le macerie: i feriti sono cinque

Via Nizza, la mamma della vittima: ‚ÄúJacopo ucciso dall‚Äôossessione, la violenza non pu√≤ essere amore‚ÄĚ - La madre del giovane dopo l‚Äôarresto del colpevole: ‚ÄúNessuno ha diritto di togliere la vita a un altro.

Esplosione di via Nizza a Torino, Gianni Zippo: ¬ęSono stato io, volevo danneggiare la casa della mia ex. Mi vergogno per la morte di Jacopo¬Ľ - Davanti agli inquirenti si √® avvalso della facolt√† di non rispondere. Ma al suo avvocato ha ammesso: ¬ęSono stato io, mi vergogno¬Ľ.

JACOPO È MORTO A 35 ANNI NELL'ESPLOSIONE DI UN APPARTAMENTO A TORINO Jacopo Peretti, 35 anni, abitava nell'alloggio al quinto piano della palazzina di via Nizza 389, che nella notte tra il 29 e 30 giugno ha preso fuoco dopo l'esplosi

