Anche lei a bordo Aereo precipitato a Londra la scoperta su una delle vittime | chi era

Un grave incidente aereo ha scosso l'aeroporto di Londra Southend nella giornata di domenica, quando un aereo sanitario è precipitato pochi secondi dopo il decollo, causando la morte di tutte e quattro le persone a bordo. Il velivolo, un Beechcraft B200 Super King Air, era impegnato in un volo medico e aveva appena lasciato lo scalo londinese in direzione dei Paesi Bassi. Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento, mentre le autorità competenti hanno avviato un'indagine approfondita in collaborazione con l'Agenzia per gli incidenti aerei britannica. L'incidente ha provocato forte commozione e costretto alla temporanea chiusura dell'aeroporto, con numerosi voli cancellati o dirottati.