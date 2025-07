Trump ha chiesto a Zelensky se può colpire Mosca e San Pietroburgo

La notizia, non confermata, testimonierebbe ancora una volta il cambio di passo della diplomazia statunitense nella guerra in Ucraina. Secondo il Financial Times, il presidente Donald Trump avrebbe chiesto all'omologo ucraino Volodymyr Zelensky se l'esercito di Kiev fosse in grado di colpire. 🔗 Leggi su Today.it

I funerali di Francesco: folla a San Pietro. Il cardinale Re: "Ha chiesto incessantemente la pace". Trump vede Zelenzky, 160 le delegazioni presenti. LA DIRETTA - La bara di Papa Francesco è arrivata a Piazza San Pietro accolta da un lungo e commosso applauso dei fedeli, lì è stata adagiata sul sagrato dove è in corso la cerimonia funebre.

Trump: Putin si è proposto di aiutarmi con l'Iran, io gli ho chiesto di aiutarmi con la Russia – Il video - (Agenzia Vista) Washington, 27 giugno 2025 “Il Presidente Putin ha chiamato e mi ha detto: "Mi piacerebbe aiutarvi con l'Iran".

Ucraina, Trump bacchetta Putin: "Smetta di sparare e firmi la tregua, Zelensky pronto a cedere Crimea ma mi ha chiesto ancora armi" - VIDEO - Trump dopo il colloquio con Zelensky: "È stato un incontro bellissimo. Vi dico, l'ufficio (la Basilica di San Pietro, ndr) più bello che abbia mai visto, è una scena bellissima, bellissima" Il presidente americano Donald Trump "bacchetta" Putin.

Proseguono i raid russi. Paura per la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Trump gela la diplomazia, riarma Zelensky. Vai su Facebook

