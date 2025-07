Non si ferma all’alt dei carabinieri e si schianta contro una pianta | morto 23enne

Un giovane di 23 anni residente a Pordenone è morto questa mattina a Motta di Livenza (Treviso) dopo aver perso il controllo della sua automobile che si è schiantata contro una pianta a bordo strada, mentre cercava di sottrarsi a un controllo dei carabinieri. Il conducente, solo a bordo, stava scappando dopo aver visto una pattuglia che gli aveva intimato l’alt. Arrivati sul posto assieme ai soccorritori, i militari hanno recuperato vari panetti di hashish dispersi sull’asfalto e probabilmente trasportati a bordo del veicolo. Il ragazzo è deceduto durante il trasporto all’ospedale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Non si ferma all’alt dei carabinieri e si schianta contro una pianta: morto 23enne

