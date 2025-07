Openda Inter contatti indiretti tra i nerazzurri e l’entourage | il belga ora è davanti ad un bivio!

La situazione per l’attaccante. Loïs Openda, attaccante belga del Lipsia, è uno dei profili osservati dal mercato Inter per rinforzare il reparto offensivo. Sebbene al momento non ci siano stati contatti ufficiali tra i nerazzurri e il club tedesco, che detiene il cartellino del giocatore, alcuni segnali potrebbero far pensare a un’apertura. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’entourage di Openda ha avuto contatti indiretti con il club milanese, e sembra che l’attaccante belga sarebbe disposto ad ascoltare le proposte dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Openda Inter, contatti indiretti tra i nerazzurri e l’entourage: il belga ora è davanti ad un bivio!

De Winter Inter, il difensore belga torna di moda: si pensa di inserire nella trattativa Valentin Carboni - di Redazione De Winter Inter, in casa nerazzurra torna di moda il nome del difensore centrale del Genoa.

Stankovic Brugge, squadre ancora lontane! C’è una richiesta dell’Inter che non va bene al club belga! I dettagli - di Redazione Stankovic Brugge, squadre ancora lontane! C’è una richiesta dell’Inter che non va bene al club belga! I dettagli.

De Winter Inter, avanza il nome del belga per la difesa: operazione più semplice rispetto a Leoni, le cifre - di Redazione De Winter Inter, le ultime sul futuro del difensore belga di proprietà del Genoa e nel mirino dei nerazzurri.

