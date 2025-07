C’è una sola risposta possibile all’arroganza di Donald Trump | boicottare i prodotti Usa

Di fronte all’arroganza, alla tracotanza e al disprezzo di Donald Trump, che impone dazi assurdi e, violando ogni diritto internazionale, non ammette ritorsioni; di fronte alle pavide reazioni delle autoritĂ europee, una risposta popolare è necessaria. Abbiamo accettato tutti supinamente il sistema di mercato, allora invece di subirlo passivamente, proviamo a girarlo a nostro favore. Tale sistema ha fatto di noi dei “consumatori”, è vero, ma possiamo scegliere cosa consumare. Riprendo allora una vecchia idea di Umberto Eco (sviluppata in un contesto tutto italiano): prendiamo nota dei prodotti che importiamo dagli Usa, facciamo circolare le informazioni, condividiamole e iniziamo a non acquistare quei prodotti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - C’è una sola risposta possibile all’arroganza di Donald Trump: boicottare i prodotti Usa

