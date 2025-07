Volley femminile sorteggiati i gironi della Champions League | quattro italiane in corsa evitati i derby

In Lussemburgo sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2025-2026 di volley femminile: sono stati composti cinque gruppi da quattro squadre ciascuno, le prime classificate accederanno direttamente ai quarti di finale mentre le seconde e la miglior terza disputeranno un playoff. L'Italia sarĂ presente con quattro squadre: Conegliano, Milano e Scandicci si erano qualificate attraverso la Serie A1, ma è poi arrivata anche la wild card per Novara. Conegliano si presenterĂ per difendere il titolo e incomincerĂ il proprio cammino nel gruppo D insieme alle polacche del Commercecon Lodz, alla tedesche del Dresda e alle ricchissime turche dell'Ankara Spor Kulubu (wild card).

Volley, Velasco denuncia: “Quattro giocatrici hanno rifiutato la Nazionale”. Poi fa nomi e cognomi - “Ci sono giocatrici che non hanno accettato l’invito della Nazionale, però devono capire che questo non è un posto in cui si entra a seconda dei momenti.

Prisma Taranto Volley e Gioiella: una collaborazione che ha lasciato il segno. Dopo quattro stagioni, un saluto nel segno della riconoscenza, dei valori condivisi e di un forte legame umano - Tarantini Time Quotidiano Quattro stagioni vissute fianco a fianco, unite da una visione comune, dalla passione per lo sport e da un profondo senso di appartenenza al territorio.

Beach volley, i sorteggi dell’Europeo di Dusseldorf: gironi complicati per le quattro coppie azzurre - Dal 30 luglio al 3 agosto Düsseldorf ospiterà il Campionato Europeo di beach volley 2025. L’Italia si presenta all’appuntamento continentale con molte incognite, ma anche con la voglia di rilancio dopo una prima parte di stagione segnata da infortuni, cambiamenti e qualche prestazione al di sotto delle aspettative.

Nasce il World Volleyball Day: il 7 luglio si celebra la Giornata Internazionale della Pallavolo Segna la data: 7 luglio 2025. Manca meno di due settimane alla prima edizione del World Volleyball Day, la Giornata Internazionale promossa dalla FIVB e da V

Ufficializzate le Pool dei Campionati Europei; Volley femminile, svelato il calendario dell’Italia ai Mondiali 2025: si gioca ad agosto, orari “particolari”; Mondiali Under 19 e Under 21 di pallavolo 2025: i gironi dei tornei.

Volley: in Champions league la Igor promossa in terza fascia - La Cev, in vista del sorteggio della fase a gironi prevista per martedì prossimo 15 luglio, ha ufficialmente reso noti i livelli di partenza delle quattro formazioni italiane iscritte al massimo torne ... Scrive lavocedinovara.com

Sorteggiati i tre gironi di pallavolo femminile delle Olimpiadi - Di seguito, i sorteggi di tutti i gruppi e la formula del torneo, che ha una novità nella suddivisione dei gironi ITALIA- Lo riporta sport.sky.it