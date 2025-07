Operaio 18enne prova a rapinare a Trapani un' anziana 80enne e la trascina a terra l' aggressione in bicicletta

Un giovane operaio di Paceco è stato denunciato per tentata rapina e lesioni a un’anziana a Trapani. Decisive le telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Operaio 18enne prova a rapinare a Trapani un'anziana 80enne e la trascina a terra, l'aggressione in bicicletta

«Sto venendo lì per ammazzarti». Operaio di Trapani nasconde il gps nell'auto della ex e la insegue da Pesaro fino a Terracina - TERRACINA Ha telefonato all?ex compagna, che perseguitava da mesi e che l?aveva anche denunciato, annunciando un proposito agghiacciante: «Sto venendo ad ammazzarti».

Operaio 44enne incensurato trafficava chili di cocaina a Trapani, arrestato: come è stato scoperto - Operaio arrestato a Trapani: sequestrati oltre 6 chili di cocaina nascosti in porto, destinati alle piazze di spaccio locali.

