Lettera Ue su Unicredit violate norme rischio revoca Dpcm

"La Commissione è giunta alla conclusione preliminare che l' Italia ha violato l'articolo 21 del Regolamento Concentrazioni " e "si invita l'Italia a presentare le sue osservazioni in merito entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della presente lettera". E' quanto si legge nella lettera inviata dalla Commissione - pubblicata da Repubblica.it e dal sito di Milano Finanza - attraverso la quale l'esecutivo Ue contesta l'uso del golden power da parte dal governo nei confronti della fusione tra Unicredit e Banco Bpm. "Se la conclusione preliminare fosse confermata - si aggiunge - la Commissione potrebbe adottare una decisione (. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lettera Ue su Unicredit, violate norme, rischio revoca Dpcm

In questa notizia si parla di: lettera - unicredit - violate - norme

Giorgetti power: lettera a Unicredit, il dpcm non cambia. Deroga "tutela Italia" per le imprese italiane in Russia - In una frase: non c’è ostilità , il golden power resta, se non riuscite ad adempiere, diteci il perché.

Unicredit, la smentita dell’Ue: «Nessuna lettera inviata per il golden power» - Da Bruxelles è arrivata una smentita in merito all’esistenza di una lettera da parte della Direzione Generale Concorrenza della Commissione europea, che secondo alcune anticipazioni di Bloomberg, avrebbe espresso dubbi sul golden power e le condizioni poste dal governo italiano all’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, in merito all’Ops su Banco Bpm.

Unicredit-Bpm, il giallo della lettera e lo scontro rinviato con l’Ue - Non c’è nessuna lettera in arrivo da Bruxelles che redarguisce il governo italiano per l’uso del golden power su Unicredit-Banco Bpm.

Lettera Ue su Unicredit, violate norme, rischio revoca Dpcm.

Lettera Ue su Unicredit, violate norme, rischio revoca Dpcm - "La Commissione è giunta alla conclusione preliminare che l' Italia ha violato l'articolo 21 del Regolamento Concentrazioni " e "si invita l'Italia a presentare le sue osservazioni in merito entro 20 ... Come scrive quotidiano.net

Unicredit, ecco la lettera con cui Bruxelles prepara la bocciatura al golden power sul’ops su Banco Bpm - In una lunga lettera all’esecutivo la Dg Comp critica il provvedimento con cui Palazzo Chigi ha imposto prescrizioni al’ops di Unicredit su Banco Bpm. Segnala msn.com