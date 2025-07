America’s cup giovedì dibattito pubblico | Grande evento serve a tradire impegni su Bagnoli

Tempo di lettura: 5 minuti Con un evidente gioco di parole, il Futuro di Bagnoli e della città è “l’ultima spiaggia per i napoletani”. Ed è pure il titolo del dibattito pubblico, indetto per giovedì 17 luglio (ore 18) all’Istituto italiano per gli studi filosofici. Un appuntamento in chiave non conformista, promosso dalle Assise della Città di Napoli e dalla Rete Sociale Nobox – Diritto alla Città. A presiederlo sarà lo storico dell’architettura Giulio Pane, a moderarlo invece Ermete Ferraro della rete No Box. Sono previste tre relazioni. Lucia Tozzi, ricercatrice indipendente e studiosa di politiche urbane, parlerà di “Grandi eventi e autocrazia”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

