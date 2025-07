Trump ha proposto a Kiev di colpire Mosca e San Pietroburgo | lo scoop dei media Usa

Washington, 15 luglio 2025 – Mentre il Cremlino medita su come rispondere all’ ultimatum di Donald Trump, i media statunitensi offrono nuovi retroscena sulle mosse del presidente Usa in merito alla guerra in Ucraina. Secondo il Washington Post – ma la notizia è riportata anche dal Financial Times – Trump avrebbe sollecitato Kiev a colpire la Russia al cuore. Sarebbe successo durante una conversazione telefonica con Volodymyr Zelensky, la scorsa settimana. La Casa Bianca, naturalmente, non commenta l’indiscrezione. "Potete colpire Mosca e San Pietroburgo?”. Il Ft cita due fonti a conoscenza della telefonata che risalirebbe al 4 luglio, all'indomani della chiamata di Trump al presidente russo Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump ha proposto a Kiev di colpire Mosca e San Pietroburgo: lo scoop dei media Usa

In questa notizia si parla di: trump - kiev - media - proposto

Stati Uniti, Trump biglietto sola andata da Kiev al Medioriente con vista Iran - The post Stati Uniti, Trump biglietto sola andata da Kiev al Medioriente con vista Iran appeared first on Strumenti Politici.

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Ucraina, "l'offerta finale di Trump": Kiev accetti l'occupazione. Drone russo su un autobus. Rinviato il vertice di Londra - Washington si aspetta oggi la risposta dell'Ucraina a un accordo di pace che includa il riconoscimento della Crimea come parte della Russia e il riconoscimento non ufficiale del controllo russo su quasi tutte le aree occupate dall'invasione del 2022: lo riporta Axios, che cita fonti a conoscenza diretta della proposta.

Trump rimanda le armi a Kiev: "Putin dice stronzate, ha già ucciso troppe persone". E rievoca le sanzioni a Mosca. Vai su Facebook

Un recap “ristretto”, come un espresso, delle notizie di inizio giornata. Tra il Premio Strega vinto da Andrea Bajani, i raid su Kiev dopo la chiamata Trump-Putin, gli spiragli per un cessate il fuoco a Gaza e la procura di Milano che ha chiuso le indagini sulla mor Vai su X

Trump ha proposto a Kiev di colpire Mosca e San Pietroburgo: lo scoop dei media Usa; Guerra Russia Ucraina, le news dell'11 luglio | Dal summit di Roma 10 miliardi per Kiev. Nuova proposta della Russia per l'Ucraina; Media: Londra verso la rinuncia all'invio di peacekeeper in Ucraina - Media, Gb verso rinuncia a invio di peacekeeper in Ucraina.

Media, Trump potrebbe dare a Kiev i missili Tomahawk - Donald Trump ha valutato l'invio a Kiev di missili Tomahawk, capaci di colpire Mosca e San Pietroburgo, secondo il Washington Post, che cita una fonte propria. Da msn.com

Ucraina, Trump: via libera alle armi a Kiev (con intesa Nato), subito i Patriot. Ultimatum a Putin di 50 giorni o tariffe al 100% - Così, dopo anni di disaccordi, Donald Trump ha ieri riscritto la sua relazione con l'Alleanza ... Riporta ilgazzettino.it