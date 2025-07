Lepore difende gli alberi in centro a Bologna | Una rivoluzione verde

Bologna, 15 luglio 2025 – "Non temo esposti". Il sindaco Matteo Lepore torna sul caso degli alberi in vaso piazzati nel centro di Bologna per combattere le alte temperature. "Centrodestra alla Corte dei conti per gli alberi? Non sono preoccupato – ha detto il primo cittadino dopo aver postato il rendering di piazza Roosevelt col verde al posto delle automobili –. Abbiamo già spiegato che il costo è più o meno simile a quello della piantumazione di queste piante, che peraltro faremo", ricorda il sindaco a proposito dell'iniziativa della Lega. Anzi "l e abbiamo acquistate proprio per piantarle successivamente nei parchi pubblici, nei giardini scolastici e in ogni caso hanno la funzione di migliorare la vita in alcune piazze del centro storico in occasione di questa allerta caldo".

Più alberi, meno cemento ’Bologna Verde’ al via - Obiettivo: una città più verde. È questo il sunto del lavoro del Comune per realizzare ’Bologna Verde’, un piano di operazioni e interventi che hanno l’obiettivo ambizioso di rendere la città più green e di rimuovere centomila metri quadri di cemento e asfalto.

Caldo record a Bologna: 110 alberi nelle piazze del centro per dare ombra e fresco - Bologna, 1 luglio 2025 – Ordinanza lampo contro la morsa del caldo. Il Comune corre ai ripari e mette (in vaso) 110 alberi nelle piazze del centro cittadino.

Alberi contro il caldo: il video della vicesindaca di Bologna - Emily Clancy annuncia la sistemazione di emergenza di 110 piante di 4 o 5 metri nelle piazze principali del centro di Bologna per dare ombra e refrigerio ai cittadini.

