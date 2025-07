Veronica Ferraro pronta la cameretta per il figlio Orlando | la gioia della migliore amica Chiara Ferragni

Veronica Ferraro presto diventerĂ madre, infatti l’influencer e migliore amica di Chiara Ferragni fra pochi mesi darĂ alla luce il suo primogenito sostenuta dal marito Davide Simonetta. I futuri genitori sono pronti ad accogliere il piccolo Orlando, questo il nome scelto per il bebè, facendo gli. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: veronica - ferraro - orlando - amica

Chiara Ferragni al baby shower di Veronica Ferraro insieme alle sorelle e mamma Marina - Una giornata speciale condivisa con le persone piĂą care in vista dell'arrivo del primo figlio, frutto dell'amore con il musicista e produttore Davide Simonetta

Il baby shower di Veronica Ferraro: confetti azzurri e torta personalizzata per il piccolo Orlando - Mancano poche settimane al parto di Veronica Ferraro e le amiche hanno voluto organizzarle il baby shower.

Cosa ha indossato Chiara Ferragni per il baby shower della migliore amica Veronica Ferraro - Chiara Ferragni non poteva mancare al baby shower dell'amica Veronica Ferraro, che tra poche settimane diventerĂ mamma per la prima volta.

“Veronica Ferraro ha partorito”, la migliore amica di Chiara Ferragni diventa mamma (dopo le polemiche); Cosa ha indossato Chiara Ferragni per il baby shower della migliore amica Veronica Ferraro; Veronica Ferraro rivela il nome del figlio in arrivo: «Potrai essere tutto ciò che vorrai».

“Veronica Ferraro ha partorito”, la migliore amica di Chiara Ferragni diventa mamma (dopo le polemiche) - L'esperta di gossip Deianira Marzano annuncia su Instagram l'arrivo del primogenito dell'influencer. Segnala libero.it

Veronica Ferraro mamma: l’influencer e migliore amica di Chiara Ferragni ha dato alla luce il suo primo figlio - Veronica Ferraro annuncia la nascita del primo figlio dopo un difficile percorso di fecondazione assistita, mentre il marito Davide Simonetta e l’amica Chiara Ferragni esprimono sostegno e riservatezz ... Da gaeta.it