Fugge dai carabinieri e perde controllo auto morto 23enne

Un giovane di 23 anni residente a Pordenone √® morto questa mattina a Motta di Livenza (Treviso) dopo aver perso il controllo della sua automobile che si √® schiantata contro una pianta a bordo strada, mentre cercava di sottrarsi ad un controllo dei carabinieri. Il conducente, solo a bordo, stava scappando dopo aver visto una pattuglia che gli aveva intimato l'alt. Giunti sul posto assieme ai soccorritori, i militari hanno recuperato vari panetti di hashish dispersi sull'asfalto e probabilmente trasportati a bordo del veicolo. Il ragazzo √® deceduto durante il trasporto all'ospedale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Fugge dai carabinieri e perde controllo auto, morto 23enne

