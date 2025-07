Paesaggi storie e immagini dei Mandrioli | a Bagno di Romagna la mostra fotografica e pittorica

Il 18 luglio alle ore 17 al Palazzo del Capitano a Bagno di Romagna viene inaugurata la mostra fotografica e pittorica “Strada facendo: paesaggi, storie e immagini dei Mandrioli” che propone una selezione di scatti poco noti dell'area, messe a disposizione da archivi privati e da rinomati artisti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

