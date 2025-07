James Gunn condivide una clip che non è apparsa nel film

Il regista e sceneggiatore di Superman, James Gunn, ha condiviso una breve clip che non è apparsa nel film (non siamo sicuri che possa essere considerata una “scena eliminata”), in cui vediamo alcuni dei danni causati da Krypto nella Fortezza in assenza del suo padrone affidatario. View this post on Instagram A post shared by James Gunn (@jamesgunn) LEGGI ANCHE: Superman: i 75 Easter eggs DC presenti nel film. Superman, spiegazione del finale: in che modo James Gunn prepara i prossimi 3 progetti del DCU. Superman: guida al cast e ai personaggi del film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it