Un musicista vero si manifesta nelle condizioni piĂą disparate. Lo è Stefano Bollani, capace di essere solidissimo perno nella riedizione del gruppo con Rava e Fresu (sul repertorio di Chet . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Stefano Bollani, un dream team e il piacere di suonare

Musica, l’estate di Stefano Bollani: 8 progetti e oltre 30 date - Roma, 5 mag. (askanews) – Dopo il tour invernale nei teatri che ha registrato il tutto esaurito, Stefano Bollani dà appuntamento all’estate con una nuova stagione di concerti che lo vedrà impegnato con otto progetti e oltre 30 date da giugno a settembre nelle principali rassegne musicali italiane, fra cui UmbriaJazz, Festival dei Due Mondi di Spoleto, BOP – Beats of Pompei e Ravenna Festival.

Stefano Bollani compone le musiche del film di animazione “Marcel et Monsieur Pagnol” - CINEMA: BOLLANI COMPONE LE MUSICHE DI “MARCEL ET MONSIEUR PAGNOL” CANNES (FRANCIA) (ITALPRESS) – Stefano Bollani in veste di compositore di musiche originali al prossimo Festival di Cannes in occasione della première del film di animazione Marcel et Monsieur Pagnol, per cui ha scritto la colonna sonora.

Stefano Bollani e il suo dream team a Milano: “Serata di sorprese ed emozioni Un viaggio insieme al pubblico” - Uno e trino. Oltre ai concerti per piano solo e agli incontri musical-letterari con Alessandro Baricco, Stefano Bollani focalizza questa sua seconda parte dell’estate sul Quintetto con cui è in concerto domani sera al Cortile delle Armi di Castello Sforzesco.

Stefano Bollani e il suo dream team a Milano: “Serata di sorprese ed emozioni Un viaggio insieme al pubblico” - Il super quintetto guidato dal compositore arriva mercoledì sera al nel cortile delle Armi del Castello Sforzesco. Si legge su msn.com

Stefano Bollani, la musica che accade - Rolling Stone Italia - Stefano Bollani, la musica che accade Sta portando in giro otto progetti diversi. Lo riporta rollingstone.it