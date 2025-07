la principessa charlotte commuove wimbledon con un bracciale pandora personalizzato che racconta il legame speciale con il fratello george

H a solo nove anni ma ha già conquistato i riflettori con la grazia e la sensibilità di una vera royal. La principessa Charlotte, secondogenita di William e Kate, ha incantato il pubblico durante la sua apparizione a Wimbledon con un look curato nei minimi dettagli. Per la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, la Principessa ha indossato un delizioso abito color avorio, impreziosito da profili blu lungo le cuciture. Ma è stato un accessorio speciale al polso ad attirare la curiosità del pubblico più attento: un braccialetto Pandora personalizzato. Quali segreti si celano tra i charm scelti dalla principessina? Wimbledon 2025: i look delle star sugli spalti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

