Ha un colpo di sonno e finisce con l’auto nel lago Video

Ventasso (Reggio Emilia), 15 luglio 2025 - È finito con l'auto nel lago del Cerreto, ma si è salvato uscendo illeso dall'abitacolo. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri intorno alle 19,30 a Cerreto Laghi, nel Comune di Ventasso, dove un residente del luogo è piombato nell'acqua. Immediati i soccorsi, ma fortunatamente l'uomo non ha riportato conseguenze. Sul posto anche i vigili del fuoco di Castelnovo Monti che hanno lavorato per ripescare la vettura. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Stando alle prime ricostruzioni, le cause sarebbero dovute ad un colpo di sonno. L'incidente è stato ripreso in diretta anche dalla webcam di Reggio Emilia Meteo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ha un colpo di sonno e finisce con l’auto nel lago. Video

