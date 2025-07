Capezzone chi ha il cuore vicino a Mosca E al Corriere tirano fuori il bazooka

Molto Trump sui giornali di oggi. Il presidente degli Usa, con accanto a sé Mark Rutte segretario della Nato, "ha confermato significativi aiuti militari a Kiev e minacciato di super dazi al 100% la Russia in caso di mancata intesa sulla tregua entro 50 giorni", spiega Daniele Capezzone nella sua rubrica Occhio al caffè, la rassegna stampa politicamente scorrettissima. "Ci saremmo aspettati da giornali che chiedevano a Trump questa presa di posizione non voglio dire un elogio ma perlomeno una presa d'atto - allarga le braccia il direttore editoriale di Libero -, invece registriamo una freddezza gelida, e questo si capisce, da parte dei giornali più vicini con il cuore a Mosca, e perplessità qua e là su Repubblica, Foglio o La Stampa ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Capezzone, chi ha il cuore vicino a Mosca. "E al Corriere tirano fuori il bazooka"

