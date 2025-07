La madre di Alberto Trentini detenuto in Venezuela | Non possiamo più aspettare

“Non possiamo piĂą aspettare, vogliamo risposte”. Con queste parole la madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto da 8 mesi in Venezuela, torna a chiedere con forza un intervento concreto del governo italiano. In un’intervista, la donna ha espresso amarezza per il silenzio delle istituzioni e l’assenza di un contatto diretto da parte della premier Giorgia Meloni: “Non abbiamo mai ricevuto nemmeno una telefonata da lei”. L'inizio della prigionia. Trentini, originario di Venezia, si trovava nell’isola caraibica per attivitĂ di cooperazione internazionale. Dallo scorso ottobre si trovava in Venezuela per la ong internazionale Humanity & Inclusion, che aiuta le persone con disabilitĂ . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - La madre di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela: "Non possiamo piĂą aspettare"

In questa notizia si parla di: madre - alberto - trentini - detenuto

Garlasco, la madre di Andrea Sempio colpita da malore durante l’interrogatorio. E Alberto Stasi riassapora la (semi)libertà - Si è avvalsa della facoltà di non rispondere la madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, convocata oggi – lunedì 28 aprile – dai carabinieri di Milano nell’ambito della nuova indagine della procura di Pavia in cui il figlio è indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

La madre di Alberto Trentini a Rai3: «Siamo stati a Palazzo Chigi, c'è l'impegno del governo» - Questa sera su Rai3 la trasmissione PresaDiretta ha dato ampio spazio alla vicenda di Alberto Trentini, cooperante veneziano detenuto in Venezuela - senza che siano state rese note né le accuse né il luogo di detenzione - dal 15 novembre scorso, in isolamento e senza poter contattare la famiglia.

Il Principe Alberto di Monaco a Pompei: “Mia madre Grace era devota della Madonna del Rosario” - Il Principe Alberto II di Monaco in visita al Santuario e agli Scavi di Pompei: "Meta tra le piĂą straordinarie al mondo" Continua a leggere

"Oggi sono otto mesi esatti che mio figlio Alberto è in prigione ma tutto tace e tace anche la nostra presidente del Consiglio". Lo afferma Armanda Trentini, la madre del giovane detenuto in Venezuela dal novembre scorso. #ANSA Vai su X

Alberto Trentini, imprigionare la cooperazione Il cooperante italiano in carcere in Venezuela da otto mesi “sta bene”, dice un detenuto svizzero appena rilasciato. L’appello della madre ai media: “Non stancatevi di parlarne”. #ISPIDailyFocus -> https://www.ispi Vai su Facebook

La prigionia di Alberto Trentini in Venezuela, la madre: Meloni si attivi, basta silenzio; Alberto Trentini detenuto in Venezuela da 8 mesi, la madre attacca Giorgia Meloni: Tutto tace, anche lei; La madre di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela: Non possiamo piĂą aspettare.

Alberto Trentini detenuto in Venezuela: sit-in a Roma - in al tribunale di Roma la madre Armanda Trentini ha denunciato l’inerzia del governo sulla de ... Riporta tg24.sky.it

Alberto Trentini detenuto da 8 mesi in Venezuela. La madre: "Su di lui Meloni tace" - "Questo silenzio per me e la mia famiglia è insostenibile, il governo si attivi, la Svizzera l'ha fatto e ha liberato il suo compagno di ... Secondo huffingtonpost.it