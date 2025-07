Crolla grosso ramo in via Scarlatti a Napoli | ferito alla testa un passante

Momenti di paura si sono vissuti oggi in via Scarlatti, nei pressi del centro Vodafone, quando un grosso ramo è crollato da un albero, colpendo un giovane passante alla testa. L'incidente. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Crolla grosso ramo in via Scarlatti a Napoli: ferito alla testa un passante

In questa notizia si parla di: grosso - ramo - scarlatti - testa

Vimercate, incubo maltempo: precipita un grosso ramo, colpite e ferite due donne - Vimercate (Monza Brianza), 9 luglio 2025 – Crolla un grosso ramo a Vimercate, in via 25 Aprile, e colpisce di strisci o due donne a passeggio.

Albero pericoloso al Giardino inglese: "Si è staccato un grosso ramo, per fortuna non passava nessuno" - All'interno del giardino Inglese, proprio mentre passeggiavamo si è staccato un grosso ramo finendo proprio sul vialetto.

"Grosso ramo caduto da un pioppo al parco Mandolesi" - Riceviamo e pubblichiamo: "Segnalo presso il parco G. Mandolesi la presenza di un grosso ramo caduto da un grosso pioppo già alcuni giorni fa, fortunatamente senza causare danni a nessuno, lo stesso albero presenta molti rami secchi anche di grosse dimensioni che potrebbero cadere dove a volte.

Crolla grosso ramo da un albero a via Scarlatti: ferito alla testa un passante https://ift.tt/EIgiWDv Vai su X

Crolla grosso ramo in via Scarlatti a Napoli: ferito alla testa un passante; Crolla grosso ramo da un albero a via Scarlatti: ferito alla testa un passante; Vomero, ramo di platano cade in via Scarlatti e colpisce un ragazzo alla testa.

Crolla grosso ramo a via Scarlatti a Napoli: ferito alla testa un passante - Momenti di paura si sono vissuti oggi in via Scarlatti, nei pressi del centro Vodafone, quando un grosso ramo è crollato da un albero, colpendo un giovane passante alla testa. Scrive msn.com

Crolla grosso ramo da un albero a via Scarlatti: ferito alla testa un passante - Un grosso ramo è crollato da un albero e si è abbattuto su un passante, un giovane ragazzo che passava sotto, colpendolo alla testa. Secondo napolitoday.it