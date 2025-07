Milano donna sequestrata e violentata dall’ex | arrestato 33enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incontro chiarificatore si trasforma in un incubo. Una donna di 45 anni è stata sequestrata, picchiata e violentata per 12 ore dal suo ex compagno, un uomo di 33 anni con precedenti penali. L’aggressione è avvenuta nella notte tra domenica e ieri, lunedì 14 luglio, a Milano, in zona viale Umbria. La vittima aveva deciso di porre fine alla relazione dopo circa sei mesi, ma l’uomo non ha accettato la separazione e ha iniziato a perseguitarla con insistenza. Dopo numerose telefonate senza risposta, domenica sera la donna ha acconsentito a incontrarlo un’ultima volta. Minacce, violenza e prigionia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Milano, donna sequestrata e violentata dall’ex: arrestato 33enne

