Successi di Minutoli e Fusco nelle gare Sprint al Kartodromo di Messina

Emozioni a catena prima della pausa estiva. Antonio Minutoli e Valentino Fusco i grandi protagonisti al Kartodromo di Messina delle due prove valide per il Campionato Sprint Interprovinciale. Boom di partecipanti, adrenalina al massimo e uno straordinario spettacolo in pista, sorpasso dopo. 🔗 Leggi su Today.it

