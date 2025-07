Germania il Dottor morte in aula | medico accusato di 15 omicidi e sospetti su altri 100

Si occupava di cure palliative ma potrebbe essere il più grande serial killer della Germania del Dopoguerra. Si tratta di Johannes M., 40enne sposato e con un figlio, e ora soprannominato il Dottor morte. L’uomo è atteso in aula a Berlino il 15 luglio per rispondere dell’accusa di omicidio plurimo. Sono 15 le morti imputategli, tutte risalenti a un periodo tra il 2021 e il 2023 e riguardanti persone tra i 25 e i 94 anni, dodici donne e tre uomini. Tra queste anche la suocera del medico, una donna malata di cancro e residente in Polonia deceduta durante un fine settimana in cui figlia e genero erano andati a trovarla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Germania, il “Dottor morte” in aula: medico accusato di 15 omicidi (e sospetti su altri 100)

