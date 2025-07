Gergiev in concerto a Caserta l’appello di Navalnaja all’Italia | È complice dei crimini di Putin

Julija Navalnaja lancia un duro attacco al festival “ Un’estate da Re “, in programma alla Reggia di Caserta il 27 luglio. In una lunga lettera pubblicata da Repubblica, la vedova di Aleksej Navalny denuncia la presenza tra gli ospiti del maestro Valerij Gergiev, definendolo «complice e fiancheggiatore della politica criminale di Putin». «Non Ăš solo un direttore d’orchestra — scrive — Ăš un caro amico di Putin, un suo sostenitore attivo, parte integrante del regime. Nel 2012 lo ha sostenuto alle elezioni, nel 2014 ha appoggiato l’annessione illegale della Crimea, nel 2016 ha tenuto un concerto propagandistico a Palmira, in Siria. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gergiev in concerto a Caserta, l’appello di Navalnaja all’Italia: «È complice dei crimini di Putin»

In questa notizia si parla di: gergiev - caserta - navalnaja - complice

La propaganda di Putin suona a Caserta? Il caso Gergiev - A tre anni e mezzo dall’invasione russa dell’Ucraina, la presenza del direttore d’orchestra Valery Gergiev alla Reggia di Caserta riaccende un conflitto tutto politico e culturale.

La propaganda di Putin suona a Caserta? Il caso Gergiev - A tre anni e mezzo dall’invasione russa dell’Ucraina, la presenza del direttore d’orchestra Valery Gergiev alla Reggia di Caserta riaccende un conflitto tutto politico e culturale.

“Alla Reggia di Caserta un fiancheggiatore di Putin”, polemiche per l’arrivo del direttore d’orchestra Valery Gergiev - L’eurodeputata PD Pina Picierno ha chiesto la cancellazione dell’evento. A Caserta, Gergiev dirigerà l’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno

Julija Navalnaja: “Il maestro Gergiev complice dei peggiori crimini di Putin, non fatelo dirigere a Caserta” Vai su X

Navalnaya contro direttore orchestra Gergiev: 'Complice di Putin'; Il concerto di Gergiev alla Reggia di Caserta, il pressing della vedova Navalny su De Luca: «È complice dei crimini di Putin, non fatelo esibire»; Gergiev in concerto alla Reggia di Caserta, Julija Navalnaja: E' complice dei crimini di Putin, non fatelo dirigere.

La denuncia di Julija Navalnaja: 'Gergiev è complice dei crimini di Putin non fatelo dirigere a Caserta' - La denuncia della moglie del dissidente russo: 'C'è un grosso problema con il festival Un'estate da Re alla Reggia di Caserta. Come scrive ansa.it

Gergiev in concerto alla Reggia di Caserta, Julija Navalnaja: "E' complice dei crimini di Putin, non fatelo dirigere" - Leggi ... Da informazione.it