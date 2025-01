Ilgiorno.it - Milano, 67enne si schianta in moto in via Ripamonti: è in coma e in fin di vita

, 20 gennaio 2025 – Si èto in, molto probabilmente a causa di un malore ed è rovinato sull’asfalto procurandosi delle gravissime ferite e contusioni e un grave trauma cranico. Vittima dello schianto, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi lunedì 20 gennaio intorno alle 18,30, un uomo di 67 anni. L’incidente si è verificato sulla direttrice di via, frae Opera all’altezza della rotonda con via Quintosole, estrema periferia sud. Quando sono arrivati i soccorsi – allertati dagli agenti di una Volante della polizia che transitava nelle vicinanze – l’uomo aveva perso conoscenza ed è stato portato in, in codice rosso, dopo essere stato intubato, al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano dove si trova ricoverato in condizioni estremamente critiche.