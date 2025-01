Gamberorosso.it - Liberi di rifiutare le nostre guide, continueremo a farle per i nostri lettori

Ci ho dormito su. Eppure l’amarezza lasciata da quanto avvenuto ieri è ancora tanta. Cosa è successo: durante la presentazione della guida Gelaterie d'Italia del Gambero Rosso, della quale ho la curatela dal 2021, uno dei gelatieri premiati quest'anno, una volta salito sul palco, ha detto pubblicamente di voler "rinunciare" ai Tre Coni e all’inserimento in guida nel suo locale. Silenzio in sala. Mentre si prendeva i suoi minuti di gloria sui suoi account social è stato pubblicato un post con i medesimi contenuti. Cose che possono succedere, è il bello della diretta. Poco importa. Ma il punto che qui ci preme chiarire una volta per tutte è il tema delle recensioni e della selezione che viene fatta di anno in anno. Si può rinunciare ai Tre Coni e all’inserimento in guida? Caro gelatiere, no, non si può.