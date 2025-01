Le urla le lenzuola dalle finestre i salti nel vuoto | così i turisti sono scappati dal rogo del Grand Kartal Hotel in Turchia Sono almeno 66 i morti

Leggi su Open.online

66 le vittime dell’incendio scoppiato all’interno del, un albergo nella stazione sciisticakaya sulle montagne della provincia di Bolu, nell’Anatolia centrale, a circa 150 chilometri a nord ovest di Ankara. Gli ospiti del resort sciisticostati sorpresi nel sonno. 51 i feriti tra cui alcuni in terapia intensiva. L’origine delè ancora sconosciuta ma si presume che tutto sia partito dai locali del ristorante. Le fiamme in breve tempo hanno raggiunto anche il tetto e l’esterno della struttura, le cui paretirivestite in legno. L’edificio – undi lusso con camere doppie a partire da circa 540 euro a notte – ospitava al momento dell’incendio 237 persone, in un periodo di alta stagione e durante vacanze scolastiche. Alcuniriusciti a scappare calandosi con i lenzuolistanze, trein un disperato tentativo di fuga, gettandosi da uno dei 12 piani della struttura.