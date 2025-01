Ilfattoquotidiano.it - Le due anime nere di Trump: imperialismo e oligarchia

Che pena i commentatori liberaldemocratici italiani, che sulle tv, prima del discorso di insediamento di, prevedevano ed auspicavano che il presidente si lanciasse in un discorso di unità nazionale. Poveretti, i liberaldemocratici oggi vivono in un mondo di sogni che nega la realtà e le parole dili hanno bruscamente svegliati, gettandoli nel panico. Ma davvero il presidente della prima potenza dell’Occidente farà quello che ha annunciato in campagna elettorale, invece che infischiarsene come finora in Italia e in Europa han fatto in alternanza centrodestra e centrosinistra?Sì,ha confermato tutta la rabbia e la ferocia del suo programma reazionario, che ha vinto perché partiva da un dato della realtà: gli Stati Uniti sono un paese in crisi dove le cose per tante e tanti vanno sempre peggio.